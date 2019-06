Da Regione contributi per imprese turistiche. Il plauso di Riccione

Con la delibera della giunta regionale del 5 giugno scorso è stato pubblicato un bando di finanziamento, con contributi a fondo perduto, di interventi di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo delle attrezzature per le imprese operanti nel settore ricettivo e turistico-ricreativo.

Il bando, che prevede una prima finestra per le richieste dalle ore 10.00 del 17 luglio alle ore 13.00 del 13 agosto e una seconda finestra dalle ore 10.00 del 15 ottobre alle ore 13.00 del 3 dicembre, si rivolge alle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, agli stabilimenti balneari e termali, ai locali di pubblico intrattenimento danzante. Possono presentare la domanda i soggetti che investono importi non inferiori a € 100.000 esclusa IVA, per quanto riguarda gli interventi relativi alle strutture ricettive alberghiere, le strutture ricettive all’aria aperta e agli stabilimenti termali; mentre la spesa dev’essere non inferiore a € 80.000,00 esclusa IVA, per quanto riguarda gli interventi relativi agli stabilimenti, le strutture balneari e i locali di pubblico intrattenimento.

Commenta l’assessore al turismo del Comune di Riccione Stefano Caldari: “Ritengo molto positivo, malgrado la prima finestra per la richiesta di contributo cada in piena estate, questo passo della Regione, che si rivolge alle imprese turistiche che hanno intenzione di innovare e riqualificare. Riccione è come non mai alla ricerca della qualità e dell’innovazione, lo stiamo facendo in ambito turistico, urbanistico e delle politiche per la città in generale e non possiamo che essere a favore delle misure che sostengono i privati che scelgono questa strada. Ben venga dunque questa nuova opportunità messa in campo dalla Regione che ci auguriamo possa trovare continuità anche in futuro”.