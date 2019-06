Covignano. Il writer Dado riqualifica l'accesso al colle

Taglio di nastro in via Covignano per le opere del writer bolognese Alessandro Ferri, in arte “DADO”, che ha dato nuova vita ai muri di sostegno della vecchia sede autostradale. Presenti all’inaugurazione l’assessore all’Ambiente Anna Montini insieme alle ditte che hanno reso possibile l’intervento: Grow up, Gv3 Venpa, Colorificio MP, Galvanina, Fratelli Anelli, Fattor Comune, Fullcolor.

Un’iniziativa nata dalla decisione della giunta comunale di accettare la proposta di donazione di due opere d’arte parte della società Growup di Rimini che, insieme ad altri soggetti privati, aveva proposto il progetto FULLCOLOR per trasformare i muri di sostegno della vecchia sede autostradale in una vera e propria porta d’ingresso a uno dei luoghi più belli della città.

Un’operazione a costo zero per l’amministrazione comunale.