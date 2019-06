Cosa vuol dire sentirsi soli nel nuovo millennio?

Il progresso non viaggia mai da solo, ha portato con sé anche l’incertezza verso il futuro, la paura di perdere il lavoro o di non trovarlo, di cadere in povertà, di rimanere da soli, di non riuscire a trovare un senso alla propria esistenza.

Il progresso ci chiede di cambiare sempre più spesso, perché tutto dura di meno: relazioni, lavoro, mode, collocazione geografica, bisogni e desideri.

A volte i cambiamenti sono così rapidi e frequenti che superano la nostra capacità di adattamento e rimanere indietro mette molta paura.

In un mondo che cambia spesso ci sentiamo soli, ma non lo diciamo, per senso di pudore o di vergogna. Alla solitudine ci si abitua, diventa quasi un fatto naturale. Una discreta compagna contemporanea. Succede sempre più spesso di sentirsi soli.

A volte sembra che l’età adulta sia segnata dal lento ma inesorabile allentamento dei legami sociali. Si esce di meno, si incontrano meno persone, si conoscono meno persone nuove, ma soprattutto diminuiscono le relazioni significative, quelle che danno senso a una giornata, il cui ricordo ti accompagna nei giorni seguenti. Parlo delle relazioni che ancora ti danno emozioni.

Per affrontare queste situazioni sempre più frequenti la Fondazione San Giuseppe ha deciso di creare un gruppo di persone che si incontrano regolarmente, e che insieme, ognuna secondo i propri tempi, comincino a ricucire nuovi legami, e invita tutte le persone che si sentono in questa situazione a contattarli.

“Noi offriamo uno spazio protetto, un luogo sicuro dove poter ricominciare a conoscere nuove persone, dove poter raccontare la tua storia o semplicemente quello che avrai voglia di condividere. Ci sarà sempre qualcuno disposto ad ascoltarti perché anche tu saprai ascoltare gli altri.

“Il mondo è pieno di persone speciali che hanno un mondo di cose da condividere. Tu sei una di quelle.

“Potremmo incontrarci una volta alla settimana, in fascia oraria serale. Ci sarà una persona che facilita la comunicazione, aiuta a rompere il ghiaccio e accoglie ogni nuovo arrivato, facendolo sentire a casa propria. Gli incontri sono gratuiti.

“Conosciamo bene la timidezza e la giusta diffidenza perciò, se preferisci, puoi scriverci o telefonarci, saremo felici di darti ulteriori informazioni.

Come diceva Lao Tzu: un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo.

Il momento è adesso.

Ti aspettiamo!”

Per avere maggiori informazioni e cominciare ad affrontare il problema contattaci ai seguenti recapiti:

direzione@sangiuseppe.org

0541 676752.

Luca Finocchiaro, Pedagogista