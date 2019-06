"Correre per Sperare", venerdì la partenza di Loris De Paola e Matteo Gabrielli

Dopo il successo delle tre passate edizioni, anche quest’anno si realizzerà la manifestazione “Correre per Sperare”.

L’atleta Loris De Paola, insieme al suo amico Matteo Gabrielli, coprirà in tre giorni la distanza tra Rimini – San Marino – Perugia – Arezzo – Rimini.

Loris correrà a piedi in nome dell’AIL alternandosi con l’amico Matteo che percorrerà la distanza in bicicletta. I due ragazzi saranno affiancati anche da Gianluca e Antonio, quest’ultimo della Sezione AIL di Pescara.

Ecco le tappe:

14 giugno: Rimini- San Marino – Perugia

15 giugno: Perugia – Arezzo

16 giugno: Arezzo – Rimini

RITROVO per la partenza: venerdì 14 giugno ore 9.30 presso il bagno 58 di Rimini. Partenza ore 10.

RITROVO per l’arrivo: domenica 16 giugno ore 16.30 presso la spiaggia Lido San Giuliano, tendone del Barafonda beach. Arrivo previsto per le ore 16.30-17 con momento di festa.

Aggiornamenti, percorsi e orari sulla Pagina Facebook “Correre per Sperare”.