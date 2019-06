Contrasto al furto di bici, Rimini chiede finanziamento

Si è parlato di contrasto ai furti di biciclette nella seduta di giovedì sera del Consiglio Comunale. L’occasione è stata un’interrogazione di Gioenzo Renzi (Fratelli d’Italia) che ha ricordato di avere più volte sollevato il problema e rilanciato le proprio proposte: “La installazione di un maggiore numero di rastrelliere ed esteso nella città per consentire il regolare parcheggio delle biciclette visto che i cittadini utilizzano i pali della segnaletica, della illuminazione pubblica ( es. Borgo Marina) , le cancellate, gli alberi, ecc., con una brutta immagine di disordine e degrado ;

La realizzazione di appositi parcheggi custoditi per cicli, come esistevano una volta, gestiti da pensionati o soggetti privati, sugli spazi pubblici consentiti, nei punti di maggiore affluenza del pubblico, stazione, centro storico, marina centro, borghi, aree mercatali, uffici pubblici, ecc.;

La promozione di una campagna di comunicazione contro i furti di biciclette, di informazione e segnaletica sui luoghi di parcheggio, di consigli agli utenti sulle catene e lucchetti pesanti per una maggiore protezione;

L’assistenza concreta dell’Ufficio Mobilità Sostenibile per la identificazione della proprietà della bici con un codice ( es. codice fiscale) , adesivo indelebile o altro sul telaio da inserire in un apposito Registro digitale comunale e nazionale per la ricerca della bici rubata; l’impiego di Agenti della Polizia Municipale nella azione di prevenzione-vigilanza contro i ladri di biciclette, nel contrasto a questi furti con il posizionamento di biciclette “ civetta” con la denuncia e arresto dei responsabili, per realizzare la Rimini Città Sicura”.

A rispondere è stato l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni che, dopo avere ricordato il costante dialogo con le associazioni di ciclisti su questi temi, ha annunciato la decisione della Giunta di candidare Rimini al Bando Primus del Ministero dell’Ambiente con la richiesta di un finanziamento di 210.000 euro per la sicurezza di posteggi e depositi di biciclette, con apposite rastrelliere o videosorveglianza. Individuando anche i modelli di rastrelliere più efficaci in questo senso, come quelle a “fiocchetto” già installate in centro storico.

la frisoni ha anche ricordato la recente adesione di Rimini, tra i primi comuni in Italia, alla sperimentazione di un registro nazionale delle bici per prevenire i furti.