Consegnati 21 nuovi brevetti sub

Si è svolta sabato la cena per la consegna dei brevetti ai 21 partecipanti al corso per allievi sub di I°, II° e III° grado e apnea di I° grado, i cui esami finali si erano svolti a fine maggio all’Argentario.

Prima della consegna dei brevetti internazionali, che abilitano alle varie profondità, da parte della Sub Haggi Statti e dell’Associazione Tecnici Subacquei Gigi Tagliani c’è stata la consegna di una targa alla memoria di Glauco Sansovini, presidente onorario della FSAS recentemente scomparso, al figlio Leonardo, attuale presidente federale.

Da parte della Federazione un plauso a tutti gli allievi che hanno superato brillantemente il corso e un sentito ringraziamento agli istruttori Cristian Frisoni, Lanfranco Lorenzini, Joseph Zonzini, Leonardo Zafferani, Roberto Scarpato, Alberto Petronio, Andrea Garavini, Patrizio Giordani, Fabrizio Giacomoni, Leonardo Sansovini, Davide Migliarini ed Emanuel Santolini che con passione e dedizione si impegnano per promuovere la disciplina.