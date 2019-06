Con i codici identificativi controllo più stretto per gli affitti brevi

Con il decreto Crescita è stata approvata una misura che prevede l’introduzione di un codice identificativo alfanumerico per gli affitti brevi, col quale saranno registrati all’Agenzia delle Entrate e “identificati” sulle piattaforme di intermediazione.

I proprietari che metteranno a disposizione la loro casa per gli affitti brevi dovranno dunque registrare l’appartamento o la stanza codice identificativo alfanumerico, che dovranno inserire in tutti gli annunci che pubblicheranno sulle piattaforme di intermediazione, sia fisiche sia virtuali. In questo modo, l’Agenzia delle Entrate potrà tracciare gli immobili in affitto e rilevare eventuali anomalie in fase di dichiarazione dei redditi.

È previsto che la trasmissione dei dati avvenga in modalità sicura all’Agenzia delle Entrate. Tali dati saranno utilizzati dal fisco per l’analisi adempimenti fiscali. Per la mancata pubblicazione delle comunicazioni e della promozione del codice identificativo sono previste sanzioni tra i 500 e i 5.000 euro.

Ne dà notizia il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. “In Italia, soprattutto dopo l’avvento delle piattaforme turistiche online per gli affitti brevi, come ad esempio Airbnb, ci sono poche regole nel settore della sharing economy legata alle locazioni turistiche. Per rafforzare l’offerta turistica della nostra Riviera, tutelare i turisti e i locatari in regola, è indispensabile agire contro l’abusivismo nella gestione degli affitti turistici. Da oggi soltanto attraverso questo codice identificativo i gestori o i proprietari potranno promuovere e vendere la loro struttura ricettiva sulle piattaforme online e quindi operare in piena legalità.

Chi, viceversa, non avrà questo codice sarà considerato un abusivo e incorrerà nelle sanzioni. È uno strumento fondamentale che ci chiedeva tutto il mondo del turismo e che finalmente verrà adottato anche in Italia”.