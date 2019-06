Compra marijuana in spiaggia e viene rapinato

Voleva comprare pochi grammi di marijuana per farsi uno spinello, così ha deciso di seguire in spiaggia quel ragazzo di colore appena incontrato sul lungomare, all’altezza del Bagno 130. I due si sono appartati per definire la cessione, ma non appena il 30enne riminese ha tirato fuori dalla tasca i soldi (25 euro), il pusher senegalese glieli ha strappati di mano ed è corso via. Il riminese l’ha inseguito, ma in un primo momento è stato circondato da un gruppo di cinque ragazzi di colore che hanno provato a trattenerlo. Lui, però, è riuscito a divincolarsi e ha proseguito la sua caccia al rapinatore. Nel frattempo ha dato l’allarme alla polizia, accorsa sul posto con due volanti. Gli agenti hanno individuato il senegalese all’altezza del bagno 134 di Miramare e lo hanno bloccato. L’extracomunitario, però, ha spintonato gli agenti riprendendo la fuga, interrotta dopo poche centinaia di metri questa volta in maniera definitiva dall’arrivo di altri colleghi delle volanti.

Il 43enne senegalese, risultato irregolare sul territorio, è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di rapina in concorso. Ancora da rintracciare i complici.