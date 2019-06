Colpisce una ciclista con una catena di ferro e minaccia i passanti

Ieri pomeriggio ha seminato il panico senza motivo lungo via Sacramora, a Viserba, brandendo una pesante catena in ferro e minacciando chiunque gli capitasse a tiro. Non solo, perché dalle minacce è passato ai fatti, colpendo un signora alla schiena che si trovava in sella alla sua bici, poi finita a terra. Lo svitato, arrestato dalla polizia, è un 25enne originario della Guinea Bissau, risultato regolare sul territorio. A dare l’allarme alla questura di Rimini sono stati alcuni passanti che, spaventati a morte dall’atteggiamento aggressivo dell’uomo, hanno inondato di chiamate il centralino del 113: “C’è un pazzo che ha in mano una catena, correte!“. Quando sul posto sono arrivate le volanti, l’extracomunitario si arreso subito. Condotto in questura, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e, dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza, questa mattina è stato processato per direttissima e condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione con il divieto di dimora nel Comune di Rimini.