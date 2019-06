Cin le Frecce tutti i giorni a Riccione

Con le Frecce tutti i giorni a Riccione. Dal 18 aprile sono partiti i collegamenti dalle maggiori città del nord alla Perla Verde.

Sono già in vendita infatti sul sito web trenitalia.com i biglietti dei treni (otto tutti i giorni e sei nei fine settimana) Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, grazie ai quali Riccione è unita senza cambi alla dorsale adriatica e al nord del Paese, a Torino, Milano, Trento, Bolzano, Venezia e a Roma. Fra questi, il Frecciarossa che parte da Torino e Milano attraversando l’Emilia Romagna in direzione sud, fino a Lecce, e i Frecciabianca che partono da Milano e Venezia rispettivamente per Bari e per Lecce, per un totale di venti treni.

Tutti i viaggiatori che sceglieranno di raggiungere Riccione in treno potranno accedere a particolari scontistiche e promozioni fra cui il rimborso del viaggio prenotando un albergo segnalato sul sito web riccioneintreno.it, un biglietto gratuito per uno dei parchi del Gruppo Costa Edutainment (Aquafàn, Oltremare, Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica, per soggiorni di almeno 2 notti) fino al 30 giugno), un tour guidato di Riccione e dintorni con bicicletta elettrica (per soggiorni di almeno 2 notti fino al 15 giugno), la bici dell’hotel ad uso esclusivoper tutta la durata della vacanza (per soggiorni di almeno 2 notti) e infine una bici pieghevole in regalo (per soggiorni di almeno 7 notti).