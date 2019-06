Cecchetto. Al primo consiglio arriva a seduta finita

Aveva promesso che al primo consiglio comunale di insediamento ci sarebbe stato, anche se non aveva svelato dettagli sulla sua permanenza futura. E ieri sera a Misano Claudio Cecchetto, candidato sindaco di W Misano Viva era atteso, presenti anche diversi suoi sostenitori, ma è arrivato quando la seduta era già conclusa. Il consiglio ero stato convocato alle 20,30 e lui è giunto nella sala attorno alle 22. Dalla sua segreteria nel tardo pomeriggio era arrivata una mail ufficiale il comune in cui Cecchetto spiegava che non sarebbe potuto essere presente per impegni di lavoro a Roma, si scusava con il sindaco e gli altri consiglieri, augurando a tutti buon lavoro. Resta da capire quale ruolo giocherà nella politica misanese e se porterà il suo contributo nelle file della minoranza. Il suo gruppo consiliare lo ha eletto capo gruppo per cui questo farebbe pensare ad una sua permanenza attiva in consiglio.