Caserma Giulio Cesare, entro l'anno la dismissione. Dal Comune ipotesi acquisto

La Caserma Giulio Cesare, dove è di stanza il II° Gruppo del 121° Reggimento Artiglieria Contraerea, secondo legge sarà chiusa alle attività militari entro la fine del 2019. In vista di questa scadenza e della prossima dismissione del reparto, oggi c’è stato un incontro di saluto con il sindaco Gnassi, il sottosegretario Morrone e il prefetto Camporota e il generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina. Gnassi ha ringraziato il reggimento per il prezioso lavoro svolto a Rimini dal dopoguerra a servizio del Paese e della comunità locale “Una storia che si è intrecciata e integrata a quella della nostra città. E’ anche motivo d’orgoglio che la gran parte del personale di stanza a Rimini abbia espresso il desiderio di rimanere con le loro famiglie nella nostra città”.

Il sindaco si è anche informato su cosa succederà dall’1 ottobre, il giorno successivo alla dismissione del reparto, dell’area da 70mila metri quadri. “Da sindaco non vorrei che diventasse un luogo abbandonato e a rischio degrado. Vediamo già tutti i giorni l’esempio vergognoso della nuova Questura di via Ugo Bassi”.

Erano presenti anche il sottosegretario Morrone e il Prefetto Camporota. Gnassi si è reso pubblicamente disponibile a partecipare attivamente a un tavolo di lavoro con Ministero, Prefettura e Difesa, da attivare subito per individuare la migliore destinazione di quell’area che, ha ricordato il sindaco, “deve integrarsi con la strategia del Masteplan e con le funzioni che sono necessarie alla nostra comunità e al suo sviluppo. Non esiste che non sottostia alla pianificazione generale della città. Così come non esiste che resti un luogo di nessuno per un tempo indefinibile”. Il sindaco ha espresso anche la volontà propositiva di acquistare eventualmente l’area.

Alla fine dell’incontro, Gnassi ha donato un omaggio al generale Farina a nome dell’intera comunità riminese.

Il sottosegretario Morrone è stato accompagnato a visitare la struttura assistendo a una fase di addestramento con l’impiego di alcuni uomini e mezzi. Si è poi svolto un briefing dove il Comandante del II Gruppo del 121°, tenente colonnello Luca Vigna, ha illustrato nei minimi dettagli la struttura e le attività svolte nel corso dell’anno, facendo emergere un quadro di professionalità e grande dedizione al lavoro. Il generale Farina ha, poi, incontrato i militari presenti prestando grande attenzione alle problematiche del personale e illustrando i criteri di reimpiego dei militari in altre strutture.