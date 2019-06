Cartellino rosso

Alla tarantella di gente che sembrerebbe intenzionata a rilevare la Rimini Calcio. Ai vecchi pretendenti si è aggiunto un gruppo messicano. Che la cosa, a differenza degli arabi di De Meis e dei Bitcoin, sia seria lo dimostra il comunicato stampa emesso dalla società Rimini calcio in data 28 giugno. A leggerlo attentamente ci sono però alcune cose che ci piacerebbe venissero chiarite.

In primis dove si è svolto l’incontro? Qualcuno dice a Roma. Se fosse vero allora è lecito chiedere come mai il presidente Grassi si è scomodato fino a Roma e non si è ancora visto col riminese Rota a Rimini?

In secundis, come scrive Camilleri, questo gruppo messicano ha un nome? Dicono che è “molto presente nel calcio messicano ed intenzionato ad entrare in quello italiano”. Con tutto il rispetto sarebbe una novità non solo a livello nazionale ma internazionale. Finora nel mondo del calcio abbiamo sentito e letto di acquirenti americani, arabi, cinesi, mai di messicani.

Ultimo: “nelle prossime settimane le parti si incontreranno nuovamente”. Quando? Tra quindici giorni, un mese? No perché i giorni passano, la data del ritiro estivo si avvicina e il mercato galoppa.

Mercato che finora ha fornito pochi spunti. Il presidente Grassi ha ribadito che il budget sarà leggermente inferiore a quello dello scorso campionato. Considerando che sempre rispetto allo scorso torno il costo del mister e del suo staff tecnico è superiore, si presume che ci saranno ulteriori limitazioni al monte ingaggi calciatori.

A questo punto, ci vorrà tutta l’abilità del ds Cangini per mettere su una squadra che dovrà puntare ad una salvezza tranquilla. Ma basterà?

Beppe Autuori