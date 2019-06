Dal 1 giugno al 15 di settembre, in via sperimentale, cambia la viabilità nel centro di Misano.

Le novità riguardano via Piemonte, via Emilia e via Platani che saranno da oggi a senso unico. Via Piemonte direzione monte-mare, via Emilia e via Platani direzione Rccione-Cattolica.

“Questa nuova viabilità si pone come il giusto completamento di un lavoro fatto in questi mesi per riqualificare la zona turistica di Misano”, dice il Sindaco Fabrizio Piccioni, “la scelta del senso unico insieme alle indicazioni sulla sosta e sulla ZTL, è stata concordata e condivisa con i residenti e i commercianti nella mia prima riunione da Sindaco”. Di recente in zona c’è stata la realizzazione dei nuovi arredi di via Platani ed Emilia e l’implementazione delle aree a parcheggio.