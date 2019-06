Caldo in flessione ma ancora attenzione all'ozono

È ancora in atto oggi l’ondata di calore che dal 26 giugno sta interessando tutto il territorio emiliano-romagnolo e, in generale, il bacino padano. Le condizioni meteo favoriscono l’innalzamento dei valori dell’ozono in atmosfera, facendo registrare superamenti della soglia di informazione (media oraria 180 µg/m3) in 9 stazioni sulle 33 della rete regionale (il 26 giugno) e in 22 stazioni il 27 giugno. Tra queste anche la stazione Marecchia di Rimini con 188. La soglia di allarme scatta a 240, sfiorato a Piacenza con 236. La tendenza per venerdì 28 giugno non dovrebbe evidenziare sensibili variazioni rispetto ai giorni precedenti; per sabato 29, a causa di una infiltrazione di masse di aria fresca da nord-est, che porterà a una diminuzione delle temperature, i valori di ozono dovrebbero subire una lieve flessione rispetto ai giorni precedenti.

Prosegue anche oggi, venerdì 28 giugno, la situazione di disagio bioclimatico elevato in tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Forlì-Cesena, e nelle aree di pianura dei comuni delle province emiliane. Le temperature massime – in leggera flessione rispetto a giovedì – registrano valori attorno ai 30°C nei settori costieri e ai 33/36°C nell´entroterra.

Le previsioni per sabato 29 giugno segnano una diminuzione delle temperature, con valori minimi tra 24/26°C, valori massimi tra 29/30°C sulla costa e 34/35°C nell’entroterra. È prevista la diminuzione del disagio bioclimatico nella gran parte del territorio regionale, ad eccezione delle aree urbane delle province emiliane e dell’area della pianura piacentina, dove si conferma un disagio bioclimatico elevato.