Caduta tra comitiva cicloturisti al sottopasso, 58enne al Bufalini

Un incidente ha coinvolto oggi poco prima delle 15 due cicloturiste nel sottopasso di via Da Verrazzano a Riccione. Secondo le prime informazioni un gruppo di cicloamatori di rientro da un’escursione organizzata nell’ambito di un soggiorno in un hotel specializzato. Una ciclista avrebbe frenato venendo tamponata da un’altra componente della comitiva. Nella rovinosa caduta la prima ciclista, una 58enne, ha battuto violentemente il capo: sul posto è arrivata subito l’ambulanza del 118 e si è deciso per precauzione di portarla all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti. Ferite più lievi per l’altra ciclista coinvolta: entrambe sono canadesi.