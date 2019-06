Borgo Marina assediata dagli spacciatori. Nuovi controlli della Polizia

Proseguono i controlli della polizia di stato a Borgo Marina, quartiere da tempo in balia degli spacciatori. Nel pomeriggio di ieri gli agenti delle Volanti hanno fermato per un controllo un 36enne cesenate, residente a Rimini, in via Vittime Civile di Guerra. L’uomo è risultato gravato da numerosi precedenti penali e attualmente agli arresti domiciliari. Non aveva quindi alcuna autorizzazione per allontanarsi dalla sua abitazione di via Briolini. Durante le fasi dell’identificazione, il 36enne ha avuto una crisi da astinenza da droga ed è stato necessario l’intervento del 118. Sempre a Borgo Marina è stato denunciato per spaccio un senegalese sorpreso a bivaccare davanti ad una attività commerciale. L’uomo, irregolare in Italia, aveva addosso 6 grammi di marjiuana e una serie di banconote da 20 euro ritenute provento di spaccio. Sarà espulso dal territorio italiano. Infine gli agenti pattugliando alcune aree verdi di via Giovanni XXIII, all’altezza dell’incrocio con via Bastioni Settentrionali, hanno trovato a terra (vicino ad una siepe) un involucro con 8,3 grammi di marijuana.