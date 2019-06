Bimbi non vaccinati a scuola, i primi conti delle sanzioni

A Rimini tocca i 10.000 euro il conto complessivo delle sanzioni economiche a un mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza firmata dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi che prevede sanzioni di 50 euro per ogni giorno in cui bambini non in regola con i vaccini sono stati portati a scuola,. Lo riporta oggi il Resto del Carlino. Dall’entrata in vigore del provvedimento solo due dei 22 bambini non in regola con quanto previsto dalla legge Lorenzin sono stati ritirati dalle scuole comunali.

I genitori di altri sette bambini hanno invece scelto di avviare il percorso per completare le vaccinazioni obbligatorie. Gli altri genitori, continuando a portare i figli a scuola, hanno dato mandato ai legali per impugnare le sanzioni davanti al giudice di pace. Una famiglia, da sola, avrebbe già ricevuto multe per mille euro.

L’ordinanza comunale era stata impugnata anche da sette genitori davanti al Tar con la richiesta di sospensione ma il 22 maggio scorso il Tribunale ha respinto il ricorso.