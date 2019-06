Bike tour a pagamento. Confguide: solo con figure ufficiali

I bike tour a pagamento sono un’importante opportunità per l’offerta turistica del territorio ma devono essere effettuati solo con una guida turistica ufficiale o un accompagnatore turistico ufficiale. Lo ribadisce Confguide di Rimini, associazione di guide turistiche che fa capo a Confcommercio.

“Noi pensiamo ai nostri turisti, prima di tutto, e in Emilia Romagna vi sono regole molto chiare nell’esercizio delle professioni turistiche e con sanzioni economicamente importanti. Nascono come funghi BikeTour dentro e fuori la città di Rimini – spiega l’associazione – Nascono Agenzie o semplici “Rent a Bike” che promuovono ora queste nuove esperienze ciclo-amatoriali, sebbene siano ormai consolidate da anni in realtà ben più grandi della nostra città. Eppure i gruppi e gli individuali che pagano per questi ‘Bike Tour’ devono sapere che la ‘Bike Guide’ non esiste come figura all’ interno delle professioni turistiche riconosciute. Ne propongono una? Chiedete se sia un Guida Turistica ufficiale o un Accompagnatore Turistico ufficiale con regolare ‘badge’ sempre da mostrare! Le cosiddette guide cicloturistiche in possesso di certificati rilasciati da associazioni o enti sportivi non sono presenti tra i profili professionali di accompagnamento riconosciuti dalla nostra regione. Non esiste alcuna deroga alla legge regionale in materia di turismo”.