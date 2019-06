Bando partecipazione. Finanziamento per tre progetti

Anche tre progetti riminesi, tra gli undici finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso il bando della partecipazione rivolto ad associazioni, imprese, gruppi di

volontariato. In particolare, 20mila euro sono stati assegnati al progetto “Rimini Ci Vivo” per l’organizzazione del volontariato; 17mila euro al progetto di Cattolica “Referendum senza Quorum” per riformare lo statuto comunale e sostenere il protagonismo dei cittadini; 12mila euro al progetto di Verucchio “#quellocheserve” per la promozione della funzione sociale, ricreativa e didattica delle aree verdi.

“La Regione punta sempre di più al coinvolgimento dei cittadini nell’amministrazione della cosa pubblica, così da sostenere la realizzazione di attività e iniziative volte al miglioramento della

comunità”, dichiara l’assessora al Bilancio e Riordino istituzionale Emma Petitti.

La seconda trance del bando aprirà a luglio “Per vincere le sfide – conclude l’assessore -, il modo migliore, secondo noi, è farlo assieme. Condividendo informazioni, progetti e iniziative”.