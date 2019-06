Automobilisti distratti. In via Acquario arriva la segnaletica flessibile

Sono state ben 50 le volte in cui, in appena tre anni, le squadre di Anthea sono dovute intervenire sulle aiuole di via Acquario per interventi manutentivi o ripristino della segnaletica. Colpa di manovre azzardate, imperizia o veri e propri incidenti con protagonisti automobilisti più o meno distratti. Anthea ha così deciso di correre ai ripari, visto anche i costi dei continui interventi. Nel tratto incriminato è stata posta una segnaletica innovativa e da poco presente sul mercato: all’apparenza uguale a quella precedente ma in grado di resistere ad un certo tipo di urti.

Da ieri (giovedì) su via Acquario sono così comparsi dieci nuovi cartelli dotati di un sistema flessibile a molle a tazze che, a seguito di collisioni o di manovre maldestre, è in grado di flettersi per poi tornare immediatamente nella posizione verticale iniziale. La struttura è stata studiata per flettersi solo a seguito di un impatto di una certa forza come quello di un’autovettura, rimanendo nella propria posizione verticale sotto una spinta o la forza del vento.

Sulla base dei test di funzionalità, Anthea valuterà la possibilità d’estensione ad altri luoghi topici di questa nuova tipologia di segnaletica stradale.