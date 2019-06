Atto finale per la Misano Cup 2019

Dopo 40 giorni con la partecipazione di 128 squadre il Torneo Misano Cup 2019 è arrivato all’atto conclusivo con le finali delle categorie Under 17 2002, Under 16 2003 e Under 15 2004.

Questo il programma delle partite di oggi allo Stadio Santamonica di Misano:

– Ore 18:00 Finale Categoria Under 15 2004 per il Trofeo Dott Alfiero Gentilini Vis Misano – Savignanese

– Ore 19:30 Finale Categoria Under 16 2003 per il Trofeo Umberto Nanni Muraglia – Sammaurese

– Ore 21:00 Finale Categoria Under 17 2002 per il Trofeo Umberto Nanni Fya Riccione – Vis Misano