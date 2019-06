Associazioni e volontari all’opera al parco urbano del Conca

Lo spirito ecologista di Morciano di Romagna non va in vacanza. Tutti i cittadini sono chiamati a partecipare all’evento #Oggipuliscoio, in programma domenica 23 giugno a partire dalle 9 al parco urbano del Conca. Sarà una giornata dedicata interamente alla pulizia della principale area verde cittadina e alla raccolta dei rifiuti: all’iniziativa prenderanno parte le diverse associazioni di volontariato ed ecologiste del territorio morcianese, ma chiunque potrà dare il proprio contributo, unendosi alla squadra che, armata di guanti e sacchetti, passerà al setaccio le diverse aree del parco.

Al termine della raccolta, non mancherà un piccolo rinfresco per rifocillarsi dalla fatica. L’iniziativa #Oggipuliscoio si svolgerà in contemporanea con un’altra manifestazione, la seconda edizione del Trofeo Appenino Food Truffles, importante competizione dedicata alla ricerca dei tartufi con cani addestrati. Le gare avranno inizio alle ore 9. Seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori. Si rinnova, in questo modo, il sodalizio tra il Comune di Morciano di Romagna e l’associazione ‘Amici del cane da tartufo’ e le associazioni dei tartufai delle province di Rimini e Pesaro – Urbino, dopo gli eventi che già da alcuni anni si svolgono in occasione dell’Antica Fiera di San Gregorio.