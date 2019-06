Antifascismo. A Rimini verso modifiche regolamento per concessione spazi

Dopo le recenti polemiche sugli spazi concessi in campagna elettorale a Forza Nuova in quanto soggetto partecipante alle elezioni, l’Amministrazione Comunale di Rimini si impegnerà a introdurre modifiche al regolamento comunale per la concessione di spazi pubblici in modo che chi li richiede debba dichiarare l’adesione ai valori della Costituzione sul fascismo. Se ne è parlato in Consiglio Comunale a seguito di un’interrogazione presentata dal gruppo del PD tramite la consigliera Barbara Di Natale. L’assessore Jamil Sadegholvaad ha accolto favorevolmente le proposte contenute nell’interrogazione impegnandosi a modificare quanto prima i regolamenti richiamati, prendendo ad esempio quanto già avvenuto in numerose realtà territoriali, come ad esempio Cesena, Bologna e Modena.

La Di Natale ha chiesto “Azioni che vanno dalla sottoscrizione di un’apposita dichiarazione con il quale i richiedenti sottoscrivano di condividere i valori espressi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Costituzione, dalla Legge Scelba, dalla Legge Mancino e di rigettare ideologie o comportamenti fascisti e razzisti, sino alla previsione di esclusione dalle concessioni previste dai regolamenti per coloro che, nel corso di manifestazioni svolte nel territorio riminese, abbiano fatto ricorso a comportamenti e simboli che si rifacciano all’ideologia fascista e nazista o a discriminazioni razziste”.

“Si auspica inoltre – prosegue la consigliera Di Natale – un sempre maggiore coordinamento in tutte le forme possibili con il Prefetto ed il Questore, affinché vi sia una più severa applicazione delle leggi di cui sopra e a promuovere, direttamente quando possibile, azioni legali in caso di violazione di tali leggi sul territorio comunale, oltre a sostenere e promuovere iniziative culturali affinché sia mantenuta la memoria storica da cui sono nate la Costituzione e le Carte dei diritti dell’Uomo e dell’Infanzia, e sia posto all’attenzione delle giovani generazioni il pericolo di nuovi fascismi che mettono in discussione i principi democratici e di pacifica convivenza”.