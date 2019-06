Andrea Picchione supera le qualificazioni nel 15mila dollari ITF di Netanya

Buon risultato per Andrea Picchione, che è riuscito a qualificarsi per il tabellone principale del torneo Itf Men’s Future israeliano in svolgimento a Netanya (15.000 dollari, cemento).

L’allievo della San Marino Tennis Academy, classe 1998, ha sconfitto nelle qualificazioni, dove era il numero 6 del seeding, due giocatori locali, prima Adam Levi per 6-3 6-3, poi nel turno finale, decisivo per l’ingresso nel main draw, Nir Vodavoz, battuto con un periodico 6-4.

È un momento positivo per il giovane aquilano allievo di Giorgio Galimberti, che si era qualificato anche la scorsa settimana per il tabellone principale del primo torneo della trasferta israeliana, ad Akko, prima di perdere contro il giapponese Kento Yamada.

Picchione a Netanya è in gara anche nel doppio in coppia con l’inglese Oswald. Il sorteggio li ha abbinati al primo turno al duo Jones-Orlov (Gbr-Ukr), prima testa di serie del torneo.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani