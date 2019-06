Ancora emozioni in pista a MWC: al via il Blancpain GT World Challenge Europe

Entra nel vivo a Misano World Circuit il weekend del Blancpain GT World Challenge Europe a cui si aggiungono le gare del GT4 European Series e del Lamborghini Super Trofeo.

Un prestigioso evento automobilistico arricchito, domani sera dalle 19.30 dal Terrazza Blancpain Exclusive Party, sull’area panoramica lungo il rettilineo di Misano World Circuit.

Blancpain GT World Challenge Europe

Saranno 28 le vetture che si sfideranno sul circuito di Misano per il secondo dei doppi round del Blancpain GT World Challenge Europe, nonché quinto appuntamento dell’Endurance Cup.

Dopo il successo dello scorso anno, la scuderia WRT si candida ad un ruolo da protagonista del round. La squadra di Baudour schiererà a Misano un equipaggio tutto belga, con i giovanissimi Dries Vanthoor e Charles Weerts alla guida dell’Audi R8 LMS. Attenzione a due equipaggi Lamborghini: quello schierato da Orange 1 FFF Racing con Andrea Caldarelli e Marco Mapelli e per il duo formato da Mirko Bartolotti e Christian Engelhart, schierato al via da Grasser Racing.

Occhi puntati anche sui tedeschi Luca Stolz e Maro Engel, al volante della Mercedes-AMG Black Falcon, vittoriosi a Brands Hatch. Grandi battaglie in pista sono annunciate nelle classi Silver, Pro-Am e Am.

A Misano World Circuit andrà in scena anche il terzo di cinque appuntamenti del Blancpain GT Sports Club, serie che dal 2015 rappresenta un avvincente campo di battaglia per i gentlemen drivers.

GT4 European Series

Al “Marco Simoncelli” va in scena il quarto di sei appuntamenti. Nella classe Silver occhi puntati su MDM Motorsport, reduce dalle due vittorie ottenute al Paul Ricard, con l’equipaggio formato da Simon Knap e Alec Udell che occupa attualmente la terza posizione dietro McKay – Lessennes e Kisiel – Koebolt.

Nella classe Pro Am gara di casa per Paolo Meloni e Massimiliano Tresoldi, reduci dal successo in gara 2 ottenuta al Paul Ricard. L’equipaggio del team sammarinese W&D Racing occupa attualmente la quarta posizione.

Lamborghini Super Trofeo Europa

A MWC si svolge l’unica tappa italiana del Lamborghini Super Trofeo Europa. Dopo il round inaugurale di Silverstone, il monomarca riservato alle Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo propone la prima gara sabato in notturna alle 22:10. Sedici le squadre al via.

La classe Pro vede davanti a tutti l’equipaggio della Bonaldi Motorsport formato da Jack Bartholomew e dal 19enne rookie Stuart Middleton, primi e terzi nelle due gare di Silverstone.

Dopo la doppia affermazione ottenuta in Inghilterra assieme ad Alberto Di Folco, nella Pro-Am è attesa una conferma da Davide Venditti.

In classe Am al comando c’è il francese Nicolas Gomar, due volte primo a Silverstone con il team AGS Events. Seguono Raffaele Giannoni (Automobile Tricolore), Mikko Eskelinen e Jake Rattenbury (Leipert Motorsport).

Terrazza Blancpain Exclusive Party

Dopo il successo dello scorso anno, torna l’esclusivo appuntamento sulla terrazza panoramica di MWC. Nel corso della serata, che partirà dalle 19.30, sarà presentato un prodotto esclusivo che arricchisce la collezione di oggetti brandizzati MWC uno zaino in nylon dal design raffinato e sportivo.

Per la realizzazione di questa creazione è stato coinvolto il talento degli studenti del 2° anno del corso Undergraduate in Leather Technology del Polimoda di Firenze. Un altro partner di prestigio è il brand internazionale Pollini che ha offerto al progetto anche un contributo innovativo.

Al Terrazza Blancpain Exclusive Party music by Andrea Arcangeli e Massimo Lippoli, vocalist Marica Rotondo.

Partner della serata: Pollini, Summertrade, Automobili Lamborghini Spa e Santa Monica spa. Con il Patrocinio di Misano Adriatico, Fondazione aMisano, Visit Romagna e Motor Valley, The Riders’ Land, 5° Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa. L’evento è stato ideato da Misano World Circuit con il supporto creativo di Moab & Mat.

Biglietti per le gare

In prevendita sul sito del Misano World Circuit: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/blancpain/

I residenti di Misano Adriatico potranno accedere gratuitamente in autodromo nelle giornate di gara.

Partner MWC

Il calendario 2019 di Misano World Circuit è sostenuto da numerosi e prestigiosi partner come Forini Spa, Marcar Srl, Goodyear Dunlop Tires Italia, Mapei Spa e VR46.

Il PROGRAMMA DI DOMANI, SABATO 29 GIUGNO 2019

09:00 – 10:00 GT4 European Series Free Practice 2

10:10 – 10:40 Blancpain GT Sports Club Free Practice 1

10:50 – 11:10 Lamborghini Super Trofeo Qualifying 1

11:20 – 11:40 Lamborghini Super Trofeo Qualifying 2

11:50 – 12:10 GT4 European Series Qualifying 1

12:20 – 12:40 GT4 European Series Qualifying 2

12:50 – 13:20 Blancpain GT Sports Club Free Practice 2

14:30 – 14:50 Blancpain GT World Challenge Qualifying 1

15:00 – 15:20 Blancpain GT World Challenge Qualifying 2

15:30 – 15:45 Blancpain GT Sports Club Qualifying 1

15:50 – 16:05 Blancpain GT Sports Club Qualifying 2

16.35 – 17.35 GT4 European Series Race 1

18.05 – 18.50 Blancpain GT Sports Club Race 1

19.45 – 20.45 Blancpain GT World Challenge Race 1

22.10 – 23.00 Lamborghini Super Trofeo Race 1