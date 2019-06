Anche quest'annno a Riccione il divertimento è Streetpitoso

Sul lungomare della Costituzione di Riccione anche quest’estate il divertimento sarà Streetpitoso. Torna l’appuntamento ideato da dj Maurino e in questa edizione abbracciato da dieci alberghi, due bar di spiaggia e tre bagnini. Cinque gli appuntamenti previsti con una novità che sa molto di Romagna. “La novità – spiega dj Maurino, al secolo Mauro Forbicini – è la collaborazione con Riccione Piadina che offrirà a tutti coloro che sono attirati dalla musica piada e nutella. Sono in programma cinque serate e si parte il 19 giugno e poi ancora il 2, il 17 e il 31 luglio e il 28 agosto. La formula ormai è testata: animazione per bambini e famiglie nella prima parte e musica per giovani nella seconda“.

Oltre alla piadina ai turisti sarà anche offerto un drink dagli operatori coinvolti, il tutto in pochi metri di lungomare, dai bagni 91 a 93. Un modo diverso per trascorrere l’estate e offrire un’occasione di animazione. “In qualche modo – aggiunge dj Maurino – siamo una risposta a chi si lamenta che a Riccione non c’è più divertimento per i giovani. Noi lo proponiamo, in strada, gratuito, aperto a tutti, ascoltando musica sotto le stelle”. “Ci crediamo fortemente in questa proposta – spiega Tiziana Sensoli, proprietaria dell’Hotel Little -. Per i turisti può essere un dopo cena alternativo, un modo diverso di concepire la vacanza e il divertimento“.

per info sulle date la pagina facebook di Streetpitoso