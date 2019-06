Altri due acquisti per il Vis Novafeltria: arrivano il portiere Lorenzo Batani e l'attaccante Alessandro Di Filippo

Continua in maniera incalzante il mercato del Vis Novafeltria Calcio. Dopo gli acquisti dei centrocampisti Marco Narducci e Francesco Piva, sposano i colori gialloblu il portiere Lorenzo Batani e l’attaccante Alessandro Di Filippo, che nonostante le diverse richieste di mercato accettano con gioia il progetto del Novafeltria Calcio – si legge in una nota della società gialloblu -.

Doppio importante colpo quindi con Lorenzo Batani, classe 1994, lo scorso anno dapprima tra i pali del Morciano in Promozione per poi trasferirsi nella sessione invernale in quel di Spontricciolo. È un giovane portiere che nonostante la sua giovane età ha dimostrato enormi potenzialità ben figurando nei diversi campionati, rendendosi tra l’altro protagonista anche tra le fila del Vis Misano in occasione della finale playoff del campionato 2017-2018 vinta proprio ai danni del Novafeltria.

Per Alessandro Di Filippo, classe 1996, invece, continua la politica del Novafeltria Calcio nel cercare di coinvolgere i ragazzi della vallata tra le fila della prima squadra. Un attaccante di razza che dopo aver militato nei campionati di Eccellenza, con il Bellaria e la Savignanese ed in Promozione con il Coriano ed il Cattolica, accetta la causa del Nova in un campionato che sicuramente lo vedrà tra i protagonisti.