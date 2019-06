Al via il torneo nazionale Open del Tennis Viserba, il memorial "Cristian Cavioli"

Tra battute finali dei campionati a squadre e la disputa di importanti tornei è davvero una fase di fuoco per il Tennis Viserba che da domani (sabato) ospita il torneo nazionale Open maschile, il classico memorial “Cristian Cavioli” (1.500 euro di montepremi) che da quest’anno cambia data, passando da agosto a giugno.

Sono 56 i giocatori al via, compresa buona parte della squadra viserbese che è in finale nei play-off di serie B. Quindi spazio al 2.3 Manuel Mazza, ai 2.4 Alberto Bronzetti, Diego Zanni ed al 2.6 Andrea Calogero. In campo anche gli altri 2.4 Giacomo Botticelli, Lorenzo Cremonini, Alberto Morolli ed i 2.5 Umberto Crocetti Bernardi. Tra i giovani locali in campo il 3.1 Luca Bartoli ed il 3.3 Massimiliano Perotti.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba