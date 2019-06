Acer cerca case. Pubblicato avviso esplorativo

Acer Rimini ha pubblicato un “avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all’acquisto di unità immobiliari da utilizzare per soddisfare situazioni di nuclei familiari in emergenza abitativa individuati dal Comune di Rimini. Gli immobili dovranno essere nel territorio comunale e i proprietari che fossero interessati a sottoporli all’attenzione di Acer, dovranno compilare l’apposito modulo, di visure e planimetrie catastali; del progetto approvato in Comune ed eventuali sanatorie; dell’abitabilità; delle dichiarazioni di conformità degli impianti.

Il modello e la documentazione dovranno essere inviate ad all’ACER Rimini esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo acer@pec.acerimini.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 08.07.2019. L’avviso ed il modello da compilare sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito dell’Acer Rimini www.acerimini.it, nella Sezione “Bandi e Gare”. Lo stesso è inoltre pubblicato all’albo pretorio dell’Ente ed è infine reperibile presso la sede dell’Acer il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17.