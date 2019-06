A "The Coach Experience" il convegno su Vittorio Pozzo con Gravina, Mancini e Ulivieri

Mancano solamente quattro giorni al via della seconda edizione di “The Coach Experience”, in programma il 14 e il 15 giugno alla Fiera di Rimini. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), Italian Exhibition Group (IEG) e SG Plus, è pronto a radunare nel quartiere fieristico riminese le figure professionali del mondo del calcio e gli appassionati.

Tante le novità nel programma dell’evento. Alla Fiera di Rimini infatti farà tappa “Un Secolo d’Azzurro”, la mostra antologica che racconta i primi 100 anni della Nazionale Italiana.

Il focus della mostra, durante “The Coach Experience”, sarà su Vittorio Pozzo, il Commissario Tecnico più vincente della storia del calcio italiano: maglie azzurre, palloni utilizzati durante Mondiali ed Olimpiadi, riviste d’epoca e prime pagine dei giornali tra i cimeli della storia della nostra nazionale che verranno esposti.

Si terrà inoltre, sabato 15 giugno, il convegno “Vittorio Pozzo: i primi cinquant’anni del calcio italiano”: prenderanno parola relatori di prestigio quali Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C), Roberto Mancini, attuale Commissario Tecnico della Nazionale azzurra, Renzo Ulivieri, presidente A.I.A.C., il curatore della mostra Mauro Grimaldi, Amministratore Delegato di Federcalcio Servizi e il tecnico Giancarlo Camolese.

Uno sguardo al passato ma anche al futuro: nel corso di “The Coach Experience” andrà in scena un convegno sugli e-Sports, fenomeno di gaming competitivo e organizzato sempre più in crescita nel panorama mondiale. Sarà Paolo Di Mauro, Direttore Marketing e Comunicazione di GEC – Giochi Elettronici Competitivi, ad illustrare questa nuova avvincente realtà. Per i visitatori dell’evento sarà inoltre possibile partecipare ad un torneo di FIFA, noto videogame calcistico, grazie all’installazione di otto postazioni fornite di consolle in un’area dedicata dell’impianto fieristico riminese.

Si ricorda che l’ingresso alla Fiera di Rimini è gratuito. Per i possessori di tesserino A.I.A.C., fino al 14 giugno, è possibile acquistare i ticket per partecipare alle lezioni di formazione professionale a numero chiuso che si terranno nel corso della due giorni. Sul sito www.coachexperience.it tutte le info su prezzi e modalità di acquisto.