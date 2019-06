A Sogliano in mostra le opere ispirate al genio di Leonardo

A Sogliano dopo la chiusura dell’evento “Gli Ori di Sogliano” resterà aperta per una settimana, ad ingresso gratuito l’esposizione di opere vinciane realizzate dall’artista toscano Gabriele Niccolai. Si tratta di grandi riproduzioni di opere di Leonardo da Vinci, in tema di meccanica, idraulica, guerra e volo, per la prima volta esposte in Romagna.

La mostra temporanea è stata allestita nel Palazzo della Cultura, dove c’è anche il Museo del Disco d’Epoca, il Museo di Arte Povera, la Collezione Veggiani, il Museo della Linea Christa ed il Museo di Leonardo da Vinci e la Romagna. Quest’ultimo si è recentemente arricchito con un’opera a grandezza naturale di una catapulta realizzata in base a un disegno di Leonardo da Vinci.

La mostra temporanea rimarrà aperta fino a domenica 23 giugno, negli orari di apertura della biblioteca comunale e delle mostre permanenti.