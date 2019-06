A Riccione parte l'attività del nucleo antiabusivismo

Dal fine settimana trascorso è partita formalmente a Riccione l’attività del Nucleo Antiabusivismo Commerciale della Polizia Locale. Seppur formalmente abbia preso avvio la scorsa settimana, il maltempo e le temperature al di sotto della media stagionale hanno ritardato l’avvio dei controlli. Il nucleo speciale del NAC, suddiviso in due turni giornalieri, mattino e pomeriggio, riconoscibili da apposite divise, svolge controlli in spiaggia a piedi o con l’ausilio di Jeep o mountain bike. Durante la stagione estiva del 2018 i controlli sull’arenile, 7 giorni su 7, con circa 400 servizi effettuati hanno permesso 182 sequestri o rinvenimenti di merci, in netto calo rispetto al 2017 in cui erano stati 325.

Ricorda l’assessore Elena Raffaelli “Una città più sicura dove la legalità è il primo e inderogabile aspetto da considerare, passa anche dall’efficacia con cui la si persegue. La scorsa stagione estiva una troupe della Tv nazionale svizzera RTS (Radio Télévision Suisse) è venuta a Riccione per effettuare delle riprese televisive e seguire da vicino gli agenti durante il servizio. La scelta su Riccione è ricaduta per l’esperienza positiva in campo che nel tempo ha portato a risultati sempre più incisivi nella lotta al commercio abusivo. Grazie alla collaborazione collaudata con tutte le forze dell’ordine e degli agenti di Polizia Locale altrettanto preparati impegnati in altre zone della città, il territorio comunale viene così costantemente presidiato”.

Sempre lo scorso fine settimana, da sabato 1° giugno è partito il servizio di Polizia Locale nelle zone a traffico limitato dei viali Dante, Gramsci, San Martino e Tasso.

Fino al 30 settembre la Ztl osserverà le seguenti fasce orarie: viale Dante – dalle ore 17.00 alle ore 02.00 – nel tratto tra viale Verdi e piazzale Ceccarini, viale Tasso – dalle ore 20.00 alle ore 24.00 – nel tratto tra viale Verdi e viale Cavalcanti, viale San Martino – dalle ore 18.00 alle ore 02.00 – nel tratto tra viale Vespucci e viale Milano, viale Gramsci – dalle ore 18.00 alle 02.00 nel tratto tra viale Rismondo e viale San Martino, viale Fogazzaro dalle ore 18.00 alle ore 02.00.