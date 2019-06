A Cattolica due appuntamenti ciclistici per giovanissimi e cicloturisti

Non si placa l’entusiasmo del Velo Club Cattolica, che dopo il successo organizzativo del Gran Premio Colli Marignanesi per juniores (lo scorso 7 aprile) e soprattutto della Granfondo Squali (lo scorso 10-11-12 maggio) organizza altri due appuntamenti ciclistici, rispettivamente per giovanissimi e cicloturisti.

Martedì 25 giugno, nell’ambito del “Festival della cultura sportiva” organizzato dal Comune di Cattolica insieme all’associazione “Rimbalzi fuori campo” e ad una nutrita schiera di partner e sponsor, si terrà una “gimkana sprint” valevole come “2° Memorial Volturno Boga”, con partenza e arrivo in via Bovio, nel centro cittadino. Al via tanti baby ciclisti dai 6 ai 12 anni, che gareggeranno in sella alle mountain bike sullo spettacolare circuito con fondo in cubetti di porfido. Prima partenza alle ore 18. A seguire, alle ore 21, gli appassionati di sport e di ciclismo in particolare potranno assistere alla 12esima edizione del “Gran Galà di Handbike”, specialità ciclistica paraolimpica, che si terrà alla presenza del grande campione Francesco Moser.

Non è finita qui: una nuova iniezione di adrenalina è in programma per domenica 30 giugno, con i giallorossi del Velo Club Cattolica impegnati nella regia organizzativa della “Mediofondo Riminese – Memorial Alberto Bertino Tamanti”, cicloturistica a marcia libera aperta a tutti gli enti della Consulta ed organizzata in collaborazione con l’Acsi di Rimini.

Partenza dal negozio “Magic Toys” in via Emilia Romagna, con iscrizioni aperte dalle ore 7 alle 8.30. Un altro gruppo partirà da Rimini, con iscrizioni allo stesso orario al bar Caramia di via Rimembranze. Quota iscrizione di 4 euro.

Il percorso con partenza da Cattolica prevede il passaggio a San Giovanni in Marignano, Morciano, Osteria Nuova, Mercatino Conca, Montelicciano, Fiorentino e arrivo a Chiesanuova (Repubblica di San Marino) dopo 40 chilometri.

Da Rimini si pedalerà attraverso Coriano, Croce, Osteria Nuova, Mercatino Conca, Montelicciano, Fiorentino e arrivo a Chiesanuova dopo 43 chilometri.

Premio speciale per le società extra-provinciali con il maggior numero di partecipanti. Casco obbligatorio. Vige il Codice della strada. Per informazioni: Giorgio Gobbi (339.7035220).

La manifestazione è sostenuta dagli sponsor del Velo Club Cattolica: Magic Toys, Avangard Look, Cantina Enzo Ottaviani, ML Trasporti, Bike Hotel Cattolica e la Concessionaria Franca&Staccoli.

Il Velo Club Cattolica, dopo questi due appuntamenti, non si concederà delle ferie prolungate, poiché martedì 6 agosto sarà nuovamente in scena la kermesse “Gabicce Mare sotto le stelle” nella zona industriale di Case Badioli, con circa 500 giovani ciclisti al via.

Pierpaolo Bellucci di Pi.Be. Cycling Press

Addetto stampa del Velo Club Cattolica