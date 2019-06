90 enne lasciata chiusa in macchina davanti al tribunale. Salvata dai pompieri

La nipote è entrata in tribunale e l’ha lasciata chiusa a chiave in macchina per 1 ora.

Sono stati i militari dell’esercito ad accorgersi che la signora di 90 anni chiusa nell’auto in sosta nel parcheggio del Palazzo di Giustizia di Rimini, stava boccheggiando per il caldo. Hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno sfondato il finestrino e liberato la donna anziana e disorientata. Nel frattempo è arrivata anche l’ambulanza del 118 coi sanitari che l’hanno presa in carico per farle riprendere fiato. L’anziana è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. La nipote ha rischiato una denuncia per abbandono d’incapace.