20 furti tra residence e abitazioni. Coppia in manette: refurtiva da 50mila €

Una coppia originaria di Bari, 38 anni lui e 36 lei, residente a Riccione e con l’hobby dei furti. In particolare in residence e abitazioni. Una ventina i colpi accertati dai carabinieri, con una predilezione per la zona Abissinia. Considerevole la refurtiva che ammonta a circa 50mila euro. In buona parte è stata recuperata. I due sono stati arrestati in mattinata su ordinanza del Gip Benedetta Vitolo. Oltre ai furti, è contestato loro anche un episodio di estorsione e ricettazione.