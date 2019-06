2° Torneo Bresci, Emilia Romagna terza, Sardegna K.O.

Si conclude con una vittoria il percorso della Rappresentativa Regionale Juniores dell’Emilia Romagna al 2° Torneo Bresci. A Rufina, nella finale per il terzo e quarto posto, la selezione di mister Paolo Ammoniaci ha superato 1-0 la Sardegna, salendo sul terzo gradino del podio.

Decisiva la rete realizzata con caparbietà da Nicolas Vallicelli (Ronco Edelweiss) che al 20′ del secondo tempo ha prima impegnato severamente il portiere sardo con un colpo di testa su un inserimento in area in seguito ad un traversone su calcio piazzato dalla sinistra, poi ha ribadito in gol il pallone dimostrandosi reattivo sulla respinta dell’estremo difensore avversario.

Soddisfatto Luigi Sarti, Consigliere Regionale al seguito della Rappresentativa: “Il terzo posto raggiunto è stato più che meritato. Avremmo probabilmente potuto fare anche qualcosa di più, ma ora è inutile recriminare. Complimenti a chi ha organizzato questa bellissima manifestazione per l’ottima riuscita e complimenti ai nostri ragazzi che hanno confermato una volta di più di essere campioni sotto il profilo del comportamento. Appuntamento alla prossima edizione”.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa e Comunicazione CRER FIGC LND