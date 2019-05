Zoccarato (Lega) contro esternalizzazione Start: va rivista

“La politica di esternalizzazione dei servizi di Start Romagna è da rivedere”. A dirlo è il consigliere comunale della Lega Matteo Zoccarato che punta il dito sulla “mancanza di una strategia operativa volta al miglioramento e all’ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale. In questi anni, tutta una serie di servizi, tra cui quello manovre, gommista e verifica titoli di viaggio sono stati esternalizzati a società sconosciute, disperdendo il valore e la professionalità del personale interno all’azienda e precedentemente incaricato ad eseguire i lavori.”

“Ci sono circa 150 funzionari amministrativi – prosegue – che potrebbero tranquillamente svolgere mansioni per le quali sono stati assunti e che invece si ritrovano a ‘guardarsi negli occhi’ perché questi servizi sono stati affidati a personale esterno a Start Romagna.”

Zoccarato, che sul tema ha depositato un’interrogazione, evidenzia come “durante l’orario invernale, la società che gestisce il servizio di controllo dei titoli di viaggio, si limitata ad effettuare le verifiche nei giorni feriali ed esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 19.00. La Giunta” – dice l’esponente del Carroccio – “mi ha fatto notare che da quando la gestione é stata esternalizzata il numero di multe è calato, cosa che ci conferma l’estrema criticità della gestione del servizio. L’utenza oramai conosce gli orari e i giorni di verifica e sa che la domenica o la sera può anche non fare il biglietto. Alla faccia di quei disgraziati costretti a pagare fior fior di quattrini in abbonamenti, e ai contribuenti che pagano le tasse per avere un servizio di TPL di qualità.”