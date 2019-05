Vite senza permesso, trame migranti al Museo degli Sguardi

In programma giovedì 23 maggio alle 18 lo spettacolo Vite senza permesso, trame migranti, prodotto durante il laboratorio “Il teatro che ti da la mano”, condotto dall’autore e regista teatrale Michele Zizzari e promosso dall’associazione di volontariato Orizzonti Nuovi. L’iniziativa rientra tra le azioni di AL MUSEO con IN-CONTRO. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà, progetto più ampio e articolato che nasce dalla collaborazione tra le associazioni di volontariato Vite in Transito e Orizzonti Nuovi e l’associazione di promozione sociale La Bottega Culturale, reso possibile grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

La rappresentazione – inizialmente prevista per sabato 18 maggio ma annullata a causa del maltempo – sarà una sequenza di quadri e suggestioni sceniche, canzoni e scenografie per rappresentare storie reali del nostro tempo, aspirazioni, speranze, illusioni, delusioni e motivazioni che da sempre hanno spinto e spingono popoli a migrare. Un intreccio di esperienze umane che ha come protagonisti le odissee più o meno fortunate dei Nessuno di adesso, di quelli che continuano ad affrontare mari, confini e terre per trovare nuovi orizzonti alla propria esistenza, per sete di conoscenza, per scampare alla guerra e alla persecuzione, o semplicemente per necessità, come per il passato è toccato a tanti italiani.

Lo spettacolo è a cura di La Compagnia Senza Confini (informazioni e prenotazioni al 348 9046190, orizzonti nuovi.rn@libero.it). In caso di maltempo la rappresentazione verrà annullata.

La replica dello spettacolo si svolgerà venerdì 7 giugno alle 21 presso il bagno 27 di Marina Centro in occasione della tappa riminese del Festival di Turismo Responsabile IT.A.CÀ.

I prossimi appuntamenti di PRIMAVERA AL MUSEO, ciclo di incontri alla scoperta del Museo degli Sguardi:

Domenica 9 giugno ore 17.00 PASSEGGIATA TRA ARTE&NATURA ITINEARIO DAL MUSEO DEGLI SGUARDI A SAN FORTUNATO (MUSEO DELLA SCOLCA) INFO&PRENOTAZIONI / 329 1473098

Sabato 22 giugno ore 20 / Speciale concerto Zam Mustapha Dembele duo MUSICA E NON SOLO… SOSTIENE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RIFUGIATO

Durante ogni evento il Museo sarà aperto e visitabile gratuitamente.

Per informazioni:

https://incontromuseo.wixsite.com/sguardi

329 1473098/324 7837489.