Vis Misano e mister Marco Bucci ancora insieme

Vis Misano Football Club è lieta di annunciare – si legge in una nota – la prosecuzione del rapporto di collaborazione con mister Marco Bucci che sarà al timone della prima squadra anche per il prossimo campionato.

“La Società – riferisce il Presidente Albo Belpassi – non ha mai avuto dubbi al proposito, due anni fa abbiamo iniziato insieme un progetto sportivo che guardava al medio lungo periodo e i risultati ottenuti sono stati eccellenti e soprattutto in questa ultima stagione oltre ogni più rosea aspettativa.

Nel programmare la nuova stagione si è convenuto di ripartire dal gruppo attuale e di inserire qualche elemento voglioso di sposare il progetto Misano e di proseguire nella valorizzazione dei giovani del vivaio.

A conferma di ciò a Mister Bucci è stato proposto anche la direzione tecnica della squadra Juniores per favorire l’inserimento dei giovani in prima squadra. L’obiettivo della società è rafforzare appunto lo staff tecnico e organizzativo della prima e seconda squadra; ogni giovane calciatore del nostro prezioso vivaio, grazie al lavoro del responsabile dell’attività giovanile Andrea Signorini e di tutto lo staff, dovrà avere l’obiettivo di arrivare in prima squadra per poi raggiungere categorie superiori”.

Successivamente verrà resa nota la composizione dello staff tecnico della prima e seconda squadra e del vivaio.