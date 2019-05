Virtus Verona-Rimini, la prevendita ospiti fino a sabato

Si chiude alle ore 19 di domani la prevendita del Settore Ospiti per l’incontro Virtus Verona-Rimini, gara d’andata dei play-out del campionato di Serie C in programma domenica 19 maggio allo stadio “Gavagnin-Nocini” (fischio d’inizio ore 16).

I biglietti si potranno acquistare, al prezzo di € 10 (+ € 1,5 di diritti di prevendita) on-line sul sito www.ticketland1000.com o nel seguente punto vendita:

• Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Il giorno della gara la biglietteria del Settore Ospiti resterà chiusa (in applicazione della circolare ministeriale dell’O.N.M.S. N° 55/ONMS/103/2019 del 13/03/2019).

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.