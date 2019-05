Verso le Europee. Affronte regala alberi a Rimini

Marco Affronte, Europarlamentare uscente ricandidato al NordEst con EuropaVerde ha deciso di donare 40 alberi alla Città di Rimini. Gli alberi saranno piantati al parco XXV aprile, il parco Marecchia.

“Piantare alberi è la maniera più efficace per contrastare da subito il Cambiamento Climatico, in attesa di ridurre drasticamente le emissioni di gas climalteranti” . “E’ una goccia nel mare di quello che servirebbe, lo so (gli scienziati stimano in 1.000 miliardi, un trilione, gli alberi che dovremmo piantare nel mondo per un contrasto massiccio al Cambiamento Climatico) ma è un gesto che faccio con grande convinzione per la mia città e i miei tre figli. L’ultima, decisiva spinta” – dice Affronte – “è stata la visita al Bosco Spaggiari di San Prospero dove padre e figlio hanno piantato 11mila alberi in vent’anni”. “Non vedo l’ora che gli alberi vengano piantati. Chi può lo faccia, si informi con il proprio Comune su come contribuire a rendere più verdi le nostre città”