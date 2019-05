Verso il voto. Le interviste ai candidati di San Giovanni in Marignano

I due candidati a sindaco per il comune di San Giovanni in Marignano sono stati ospiti negli studi di Icaro per la trasmissione Tempo Reale.

Prima è toccato al sindaco uscente Daniele Morelli, candidato per la lista “Per Continuare Insieme”.

Poi è stata la volta di Gabriele Ottaviani, candidato per “Alternanza Politica”