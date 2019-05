Venerdì al "Neri" la Champions Romagna U19 e la Coppa Provincia di Rimini di Terza Categoria

Dopo un’intensa stagione sportiva calcistica, siamo giunti alla fase finale in cui si vuole premiare le tante società che si sono distinte durante l’intero campionato. In primo luogo vogliamo ringraziare – si legge in una nota della FIGC – tutte le società, i dirigenti e soprattutto gli atleti per aver dato grande prova di maturità e fair-play nelle varie manifestazioni svoltesi nell’anno calcistico 2018-2019.

La stagione calcistica vedrà l’epilogo venerdì prossimo, 31 maggio, con la disputa di due interessanti finali che si svolgeranno allo stadio “Romeo Neri” a partire dalle ore 16:00.

La prima finale vedrà confrontarsi per la “CHAMPIONS ROMAGNA UNDER 19” la SAN MARINO ACADEMY e la S.S.D. SAMPIERANA, cui farà seguito la finale COPPA PROVINCIA DI RIMINI di Terza Categoria, alle ore 20:30 tra il REAL MONTELEONE e la A.S.D. SANTAGATESE. Sarà questo un incontro interessante fra le due migliori società di Terza Categoria. Da una parte la A.S.D. SANTAGATESE, vincitrice del rispettivo campionato di Terza categoria, e il REAL MONTELEONE, reduce dalla rinuncia volontaria nel Campionato scorso al Campionato di Seconda Categoria.

Nell’intermezzo verrà effettuata la premiazione delle società che si sono imposte nei vari campionati giovanili indetti dalla Delegazione Provinciale F.I .G.C. – L.N.D. di Rimini.

Di seguito le società che verranno premiate:

2^ Cat. Gir. Q – S.S.D. DELFINI RIMINI

3^ Cat. – A.S.D. SANTAGATESE

Juniores Provinciale – SAN MARINO ACADEMY

Allievi Gir. Azzurro – U.S. PIETRACUTA A.S.D.

Allievi Gir. Bianco – F.C.D. VIS MISANO SQ. B

Giovanissimi Gir. Azzurro – A.S.D. JUNIOR DEL CONCA

Giovanissimi Gir. Bianco – A.S.D. PERLAVERDE

Esordienti “Fair Play” a 9 Anno 2006 – Gir. A – S.S.D. FYA RICCIONE F.N.

Esordienti “Fair Play” a 9 anno 2006 – Gir. B – A.S.D. RIVAZZURRA MIRAMARE

Esordienti “Fair Play” a 9 anno 2006 – Gir. C – SAN MARINO ACADEMY SQ. B

Verranno inoltre premiate con il “PREMIO ECCELLENZA – ATTIVITA’ DI BASE” le società :

Cat. Esordienti – A.S.D. RIMINI UNITED BSG

Cat. Pulcini – SSDARL ACADEMY BELLARIA FUTURA FC

Cat. Primi Calci – GIOVANE CATTOLICA 1923

Premio Green Card – AMADUCCI THOMAS – (Soc. IGEA MARINA)

Riceveranno il PREMIO DISCIPLINA le Società:

A.S.D.C. MULAZZANO 82 – FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO – ACD MARIGNANESE – ASD RIVAZZURRA MIRAMARE – SANTARCANGELO CALCIO – ACCADEMIA RIMINI CALCIO VB

Un particolare plauso a queste ultime società per la serietà, il comportamento e la correttezza di tutti i suoi componenti, giocatori, dirigenti e società, tenuti durante l’intera stagione calcistica.

UFFICIO STAMPA F.I.G.C. L.N.D. DELEGAZIONE DI RIMINI G.G.. –