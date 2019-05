Variante SS16, incontro al ministero. Santi: tecnici solleciteranno ministro

Si è svolto nel pomeriggio l’incontro al Ministero dell’Ambiente chiesto con urgenza dopo il “no” alla proroga della Valutazione di Impatto Ambientale per la variante alla SS16 Adriatica. A chiedere l’appuntamento, al quale erano presenti anche funzionari Anas, era stata la Provincia di Rimini in accordo con la Regione Emilia-Romagna e con i Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano, Bellaria e Coriano. I tecnici del Ministero, riferisce il presidente della provincia Riziero Santi, hanno recepito la forte preoccupazione per le conseguenze che si produrrebbero con la mancata realizzazione della variante e si sono impegnati portare la questione direttamente al Ministro.

La provincia ha chiesto la riconvocazione del tavolo entro la prima decade di giugno.