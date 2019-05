Ufficiale: il nuovo allenatore del Novafeltria Calcio è Giacomo Mugellesi

Il Novafeltria Calcio ha scelto il suo nuovo allenatore: è Giacomo Mugellesi, classe ’76. Nell’ultima stagione ha vinto il campionato provinciale Allievi alla guida del Pietracuta.

In precedenza ha guidato Colonnella, Villaggio I Maggio, Spontricciolo, Cailungo e Bellaria-Igea Marina, collezionando oltre 400 presenze in panchina. Da calciatore ha militato nelle giovanili di Ravenna, Vicenza e Bologna e in prima squadra, tra le altre, nel Baracca Lugo, in serie C.

Mugellesi è un tecnico abituato a lavorare con i giovani e a proporre un bel gioco, ed è proprio questo che si aspetta da lui la società del presidente Grazia. Con gli ultimi play off si è infatti chiuso un ciclo e sarà inevitabile un rinnovamento della rosa dei giocatori in vista della prossima stagione di Prima Categoria.