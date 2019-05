Tutto pronto per il Premio Sport "Alpha Value Management Italy" Rimini e Riccione 2019

È tutto pronto per la quinta edizione del Premio Sport Rimini e Riccione, la serata di premiazioni organizzata da Icaro Sport, quest’anno intitolata Alpha Value Management Italy, Società di Gestione del Risparmio.

Circa 40 società sportive dei Comuni di Rimini e Riccione sfileranno dalle 20:00 di giovedì sul palco del ristorante Frontemare di Rivazzurra di Rimini. Il Premio sarà poi trasmesso su Icaro TV (canale 91) domenica alle 21. Saranno presenti anche gli assessori allo Sport di Rimini, Gian Luca Brasini, e Riccione, Stefano Caldari, ed il delegato Coni Point Rimini, Rodolfo Zavatta.