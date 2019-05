Trovata senza vita la figlia di Andrea Muccioli

India Muccioli, la figlia 18enne di Andrea Muccioli, che fino al 2011 ha diretto la comunità di recupero di San Patrignano fondata dal padre Vincenzo, è stata trovata senza vita in un appartamento in via Isotta nel centro storico di Rimini, di proprietà della famiglia e al momento non abitato in maniera stabile.

La giovane era sola nell’appartamento dopo aver trascorso il sabato sera in compagnia di amici. La tragica scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, sul posto è intervenuto il 118 ma la ragazza era già deceduta.

Ancora da chiarire le cause del decesso, sul quale indaga la Polizia di Stato. Nell’appartamento sarebbero state ritrovate tracce di monossido di carbonio provenienti da una stufetta. Si ipotizza quindi l’intossicazione da esalazioni ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. La ragazza, nata nel 2000, frequentava il quinto anno del Liceo Artistico.