Tre casi di tubercolosi. Ausl: nessun allarme, non collegati alla scuola

Nessun collegamento con la scuola. Dall’Ausl Romagna arrivano alcune precisazioni sui tre casi di tubercolosi riscontrati in un plesso scolastico riminese e riportati oggi dalla stampa locale. “L’indagine epidemiologica – spiega l’azienda sanitaria – ha consentito di escludere che i casi siano collegati alla scuola, essendo stata individuata, per i due più recenti, la fonte del contagio in un contesto extrascolastico. Solo una coincidenza ha fatto sì che i tre casi si siano verificati nello stesso plesso”.

L’Ausl poi ricorda che “ogni volta che si verifica un caso di tubercolosi è necessario attivare misure di prevenzione rivolte alle persone che hanno avuto contatti stretti e prolungati con la persona ammalata. Le misure di prevenzione si basano sull’individuazione precoce dell’infezione tubercolare attraverso il test di Mantoux e il successivo eventuale trattamento farmacologico”.

Nei casi che hanno riguardato la scuola riminese “sono stati considerati contatti stretti, oltre ai familiari, i bambini e gli insegnanti della classe frequentata dalla persona ammalata ai quali è stato offerto il test di Mantoux nonché un ulteriore test di conferma. Non è infatti sufficiente frequentare lo stesso istituto scolastico per essere considerati a rischio di aver contratto la malattia: affinchè la trasmissione possa essere possibile occorre infatti che si sia verificata una esposizione prolungata e ravvicinata con il soggetto ammalato. Solo per questo motivo, in accordo con le linee guida internazionali e nazionali l’indagine non è stata estesa da subito a tutta la scuola. Solo successivamente, sulla base degli esiti della prima indagine, si deve valutare l’eventuale prosieguo.” Nei casi riminesi i controlli effettuati sul primo caso sono risultati negativi. In questi giorni è comunque in corso il primo giro di accertamenti sui compagni di classe degli ultimi due bambini.

“Le persone che risultassero positive al test Mantoux – precisa ancora l’azienda – non sono persone ammalate e non possono trasmettere la malattia. L’eventuale terapia farmacologica in questi consente di impedire all’infezione di diventare malattia”. L’Ausl ribadisce infine che “i criteri che hanno guidato l’indagine sono esclusivamente clinico-scientifici e non hanno nulla a che vedere con questioni di ordine economico (risparmi) ne’ di qualsiasi altro tipo”.

I professionisti dell’Ausl hanno già incontrato ed informato i genitori ed i vertici scolastici. “Va però decisamente rimarcato – conclude la nota – come la situazione non prefiguri, al momento, alcun allarme sanitario e come tutte le misure congrue siano state attivate”.