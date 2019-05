Trasporto pubblico. I requisiti per accedere ad abbonamenti agevolati

Oltre 60mila euro per gli abbonamenti del trasporto pubblico per destinati a cittadini in condizioni di fragilità sociale. Le risorse, investite da Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini, sono state confermate dalla Giunta che ha anche approvato i requisiti di accesso per l’anno 2019.

Nelle diverse tipologie di fragilità rientrano soprattutto gli anziani ma anche le famiglie numerose e i disabili. Per ogni specifica categoria sono stabilite le relative condizioni reddituali necessarie per poter richiedere le agevolazioni. Confermato il criterio introdotto nel 2018, con due ulteriori categorie di anziani dedicate agli ultrasessantacinquenni con isee fino a 18 mila e 22 mila euro, e due relativi scaglioni di risorse destinate.

I criteri per l’individuazione dei beneficiari delle agevolazioni tariffari, che sono condivisi fra tutti i comuni del Distretto, sono consultabili al Link http://bit.ly/2VWDtcD